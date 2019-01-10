Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

14 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde oturan Kaplan ailesi ile kızlarını kaçırdığını iddia ettikleri Suriyeli aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavga dönüşmesi üzerine, Yusuf Kaplan (53), Zeynep Kaplan (39), Mehmet Kaplan (15), Suriye uyruklu Hatim Abbas (32) isimleri öğrenilmeyen 2 kişi pomphalı tüfek ve tabancayla yaralandı.

Çevreden vatandaşların yardımıyla Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:23 Kaynak: AA

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