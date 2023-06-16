Diyarbakır'daki silahlı kavgada 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki silahlı kavgada 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

16.06.2023 11:51

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki husumetli aile arasında yaşanan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada ölenlerin isimleri açıklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 9 kişinin ismi belli oldu.

9 CAN GİTTİ, 2 DE YARALI VAR

Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında dün sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Anlaşmazlığın devam etmesiyle ekinleri biçmeye giden Taş ile Almayaç aileleri fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Diyarbakır''''''''''''''''da silahlı kavga: 9 kişi hayatını kaybetti

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Dün Adli Tıp morguna kaldırılan 9 kişinin cenazesinin bugün defnedilmesi beklenirken, kentteki hastanelere kaldırılan 2 yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır''''''''da silahlı kavga: 9 kişi hayatını kaybetti

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Alyamaç ailesinden Selim Alyamaç ile Emin Alyamaç'ın kardeş olduğu öğrenilirken Muhammed Alyamaç, Ömer Alyamaç ve Yunus Alyamaç olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Taş ailesinden ise ölen 4 kişinin kuzen olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kuzenlerin isimlerinin Mehmet Can Taş, Halil Taş, Orhan Taş ve Serhat Taş olduğu belirtildi.

Diyarbakır''''da silahlı kavga: 9 kişi hayatını kaybetti

TACİZ ATEŞİNE YÖNELİK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Diyarbakır''da silahlı kavga: 9 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'daki katliam gibi kavgada yeni detaylar! Ölenlerden 2'si kardeş, 4'ü kuzen
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Anne soylu: Çok yazık,bunlar delikanlı kanlari deli akar,keşke aklı başında biri yanlarinda bulunsaydı belki bunlar olmazdı.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ATSIZ : Bu nasıl bir otorite boşluğudur,bu nasıl bir cehalettir...Allah ıslah etsin... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Aydın Küçükbayrak: Pırlanta gibi gençler ya değdimi şimdi dünya malı için Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin inşallah ?? Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
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Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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