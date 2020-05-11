Diyarbakır'da silahlı kavga hastaneye taşındı: 1 ölü, 5 ağır yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da öğle saatlerinde trafik kazasından dolayı tartışan 2 aile iftar saatinde karşı karşıya geldi tarafların silahlı kavgası daha sonra hastane acilinde devam etti. Olylarda 1 kişi ölürken, 5 kişi ağır yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı. Aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan çatışma sonucunda 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Öte yandan, kavga gece saatlerinde hastaneye taşındı, hastane acilinde çıkan arbedede acil girişinde camlar kırıldı, olay yerine çevik kuvvet ve çok sayıda polis sevk edildi.

(İHA)