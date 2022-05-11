Son dakika... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA ÖĞRENCİ SERVİSİNE KURŞUN İSABET ETTİ; 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA ÖĞRENCİ SERVİSİNE KURŞUN İSABET ETTİ; 2 YARALI

11.05.2022 19:03

Gelen son dakika haberlerine göre alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, kaçan şüphelinin rastgele ateş açması sonucu tabancadan çıkan bir mermi bölgeden geçen öğrenci servisinin camına isabet etti.

alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, kaçan şüphelinin rastgele ateş açması sonucu tabancadan çıkan bir mermi bölgeden geçen öğrenci servisinin camına isabet etti. Kırılan cam parçalarının isabet ettiği 1 öğrenci de hafif yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Tekel Caddesi üzerinde bulunan bir emlakçının önünde meydana geldi. İddiaya göre, borç- alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada A.G. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, kaçan şüphelinin rastgele ateş açması sonucu tabancadan çıkan bir kurşun da bölgeden geçen öğrenci servisinin camına isabet etti. Kırılan cam parçasıyla 1 öğrenci de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen ve küçük sıyrıklarla yaralanan öğrenci ve A.G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ OLAY ANINI ANLATTI

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş ve dolu mermi bulundu. Öğrenci servisine de isabet eden mermiyle ilgili olarak polis ekiplerince yapılan incelemede kurşunun, servisin ortasında bulunan demire çarptığı tespit edildi. İsmini vermek istemeyen sürücü, verilmiş sadakaları olduğunu ve kurşunun direğe çarptığını söyledi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınırken, hastanede tedavisi süren A.G.?nin hayati tehlikesinin olduğu, öğrencinin ise müdahalesinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA ÖĞRENCİ SERVİSİNE KURŞUN İSABET ETTİ; 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA ÖĞRENCİ SERVİSİNE KURŞUN İSABET ETTİ; 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA ÖĞRENCİ SERVİSİNE KURŞUN İSABET ETTİ; 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA ÖĞRENCİ SERVİSİNE KURŞUN İSABET ETTİ; 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA ÖĞRENCİ SERVİSİNE KURŞUN İSABET ETTİ; 2 YARALI
Son dakika... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA ÖĞRENCİ SERVİSİNE KURŞUN İSABET ETTİ; 2 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA ÖĞRENCİ SERVİSİNE KURŞUN İSABET ETTİ; 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA ÖĞRENCİ SERVİSİNE KURŞUN İSABET ETTİ; 2 YARALI - Son Dakika
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