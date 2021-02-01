Güner'in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli köyünde Mustafa Güner (20) ile akraba oldukları belirtilen kişiler arasında arsa meselesinden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika! İlkokul ile 8 ve 12. sınıflarda 1 Mart'ta, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak