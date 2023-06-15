Diyarbakır'da silahlı kavgada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 9 kişinin kimliği belli oldu.

İŞTE ÖLENLERİN İSİMLERİ

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş, Alyamaç ailesinden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden M.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALAR YAŞANMIŞ

İki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda yaşamını yitirenlerin otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda devam ederken, polis kurum önünde önlem aldı.

EKİLİ ARAZİ ATEŞE VERİLDİ

9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın detayları da ortaya çıktı. Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle çıkan tartışma, buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Olay yerinden kareler;