Diyarbakır'da silahlı kavgada ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da silahlı kavgada ölenlerin kimlikleri belli oldu

15.06.2023 21:29

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimlikleri belli olurken, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 9 kişinin kimliği belli oldu.

İŞTE ÖLENLERİN İSİMLERİ

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş, Alyamaç ailesinden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden M.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALAR YAŞANMIŞ

İki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda yaşamını yitirenlerin otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda devam ederken, polis kurum önünde önlem aldı.

EKİLİ ARAZİ ATEŞE VERİLDİ

9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın detayları da ortaya çıktı. Serçeler köyünde husumetli iki aile arasında sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle çıkan tartışma, buğday ekili arazinin ateşe verilmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Diyarbakır, Orhan Taş, Can Taş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı kavgada ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
00:38 Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
00:29 Tanju Özcan, canlı yayında Abdüllatif Şener'i yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvendiği için eleştirdim
00:24 Tanju Özcan, canlı yayında Abdüllatif Şener'i yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvendiği için eleştirdim
00:07 Son Dakika: Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
00:03 Son Dakika: Köprü ve otoyollar bayram tatili boyunca ücretsiz
23:22 Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti! "Kime oy verdiniz?" sorusuna verdiği yanıt daha bomba
23:18 Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti! "Kime oy verdiniz?" sorusuna verdiği yanıt daha bomba
23:08 Millet İttifakı'nın Ortakları Meclis'te Yeni Bir Grup Kuruyor
23:04 Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi Meclis'te grup kurma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 05:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da silahlı kavgada ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement