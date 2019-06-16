Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı saldırı : 1 yaralı
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Diyarbakır'da silahlı saldırı : 1 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı saldırı : 1 yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 870. Sokak'ta otopark işleten Y.T, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Y.T, çevredeki vatandaşlarca özel bir hastaneye kaldırıldı. Y.T, daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:50 Kaynak: AA
5 Nisan, Bağlar, Diyarbakır, Güncel
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