Diyarbakır'da silahlı saldırı : 1 yaralı
1 saat önce
Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:50 Kaynak: AA
'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlar
ilçesi 5 Nisan
Mahallesi 870. Sokak'ta otopark işleten Y.T, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Y.T, çevredeki vatandaşlarca özel bir hastaneye kaldırıldı. Y.T, daha sonra Dicle Üniversitesi
Hastanesine sevk edildi. Polis
ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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