Diyarbakır'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
1 saat önce
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:42 Kaynak: AA
'ın merkez Yenişehir
ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'ta Güneş Plaza'da bir iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, kaçan şüpheli güvenlik güçlerince yakalandı.
Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti
Son Dakika! Diyarbakır'da rehine krizi! Saldırgan yakalandı
Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı
Kulisleri sallayan iddia! Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa edecek