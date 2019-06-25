Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
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Diyarbakır'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

1 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'ta Güneş Plaza'da bir iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, kaçan şüpheli güvenlik güçlerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:42 Kaynak: AA
Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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