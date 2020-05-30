Diyarbakır'da silahlı saldırıda şehit olan polis Atakan Arslan için tören - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı saldırıda şehit olan polis Atakan Arslan için tören

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Diyarbakır'da silahlı saldırıda şehit olan polis Atakan Arslan için tören, System.String[]

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polis memuru Arslan'a ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Arslan, hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şehidin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.

Şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"Ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz"

Valilikten yapılan açıklamada, saldırının merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında polis ekibinin durumundan şüphelenilen üç kişiye kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaşması esnasında gerçekleştiği belirtildi.

"Şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur.?" ifadesine yer verilen açıklamada, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, menfur saldırıda şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır dilendi.

Şehidin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Şehit polis memuru Arslan için 8. Ana Jet Üssü'nde tören düzenlendi.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene şehidin ailesi, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile meslektaşları katıldı.

Arslan'ın cenazesi törenin ardından askeri uçakla memleketi Samsun'a gönderildi.

Atakan Arslan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı saldırıda şehit olan polis Atakan Arslan için tören - Son Dakika

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