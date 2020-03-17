Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve kızı öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve kızı öldü - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve kızı öldü

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan baba ve kızı hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve kızı öldü, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan baba ve kızı hayatını kaybetti.

Selahattin Özkahraman (65) ile kızı Suriye Özkahraman (34), Konuksever Mahallesi Bağırbağı yol ayrımında, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Baba ve kızı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cesetler otopsi yapılmak üzere Çermik Devlet Hastanesine götürülürken, jandarma ekipleri ise olayın ardından otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırının husumet dolayısıyla gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Diyarbakır, Suriye, Çermik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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