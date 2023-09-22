Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan gencin 14 gün önce cinayet işlediği ortaya çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan gencin 14 gün önce cinayet işlediği ortaya çıktı

Son Güncelleme: 22.09.2023 08:20

Diyarbakır'da motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden gencin, yapılan incelemeler sonucu 14 gün önce cinayet işlediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden gencin 14 gün önce birini öldürdüğü ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

İKİ HAFTA ÖNCE BİRİNİ BIÇAKLAMIŞTI

Merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 14 gün önce iki şahıs arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Oktay B. boynundan aldığı bıçak yarasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Oktay B.'nin hayatını kaybettiği ve otopsisi yapıldıktan sonra yakınları tarafından defnedildiği öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

KAFASINA İKİ MERMİ İSABET ETTİ

Dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 331'inci sokakta arkadaşıyla motosiklete binip dışarı çıkan İbrahim Ç. (25), ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Ç.'nin kafasına iki adet merminin isabet ettiğini belirledi. Çevredeki özel hastaneye kaldırılan İbrahim Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

CİNAYET İŞLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.Yapılan incelemeler sonucu saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Ç.'nin Oktay B.'yi öldürdüğü ve cinayet zanlısı olduğu ortaya çıktı. İbrahim Ç.'nin cinayet işledikten sonra 13 gün boyunca iddiaya göre kayınbabasının evinde kaldığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan gencin 14 gün önce cinayet işlediği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan gencin 14 gün önce cinayet işlediği ortaya çıktı - Son Dakika
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