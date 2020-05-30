Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polise ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şehidin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.

Şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"Ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Valilikten yapılan açıklamada, saldırının merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında polis ekibinin durumundan şüphelenilen üç kişiye kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaşması esnasında gerçekleştiği belirtildi.

"Şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur.?" ifadesine yer verilen açıklamada, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, menfur saldırıda şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve millete başsağlığı ve sabır dilendi.