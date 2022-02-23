DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON 18 GÖZALTI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON 18 GÖZALTI

23.02.2022 10:43

DİYARBAKIR'da, silahlı suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, silahlı suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, aracılar yoluyla ve güven kazanarak silah satışı yaptıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık takibin ardından silah ticareti yaptıkları istihbaratıyla suç örgütlerini tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkez ile Ergani ve Dicle ilçelerinde 25 adrese eş zamanlı baskında 18 şüpheli gözaltına aldı. Polisin aramasında hepsi ruhsatsız 1 uzun namlulu silah ve 29 tabanca ile 47 şarjör, 1561 çeşitli çaplarda fişek, 48 tabanca kabzası, 5 silah kutusu ve 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, aracılar yoluyla ve güven kazanarak silah satışı yaptıkları da belirlendi.

DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON 18 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON 18 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON 18 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON 18 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON 18 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON 18 GÖZALTI - Son Dakika
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