Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Silahlı ve Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı ve Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yüzü maskeli bir grup tarafından düzenlenen silahlı ve bıçaklı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da Silahlı ve Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yüzü maskeli bir grup tarafından düzenlenen silahlı ve bıçaklı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Çınar ilçesine Bağlı Şükürlü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli bir grup tarafından Y.D. adlı kişiye yolda yürürken silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi. Kanlar içinde yere düşen Y.D.'yi gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Y.D. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Polis, Çınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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