Diyarbakır'da Silahlı ve Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yüzü maskeli bir grup tarafından düzenlenen silahlı ve bıçaklı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır
'ın Çınar
ilçesinde yüzü maskeli bir grup tarafından düzenlenen silahlı ve bıçaklı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Çınar ilçesine Bağlı Şükürlü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli bir grup tarafından Y.D. adlı kişiye yolda yürürken silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi. Kanlar içinde yere düşen Y.D.'yi gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Y.D. Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:02 Kaynak: İHA
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