Diyarbakır'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaldırım Mahallesi'nde, Mehmet Emin Açıkgöz (29) ile Neytullah Bulut (34) arasında hayvan otlatma konusunda çıkan tartışma kısa sürede silah ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Bulut ve Açıkgöz ağır yaralandı.

Neytullah Bulut, 112 Acil Servis ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Emin Açıkgöz de ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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