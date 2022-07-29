Silvan Barajı inşaatı tünelinde 18 işçi gazdan zehirlendi - Son Dakika
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Silvan Barajı inşaatı tünelinde 18 işçi gazdan zehirlendi

29.07.2022 20:09

DİYARBAKIR'da, Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde çalışma yapıldığı sırada 18 işçi metan gazından zehirlendi.

DİYARBAKIR'da, Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde çalışma yapıldığı sırada 18 işçi metan gazından zehirlendi. İşçiler Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, AFAD'dan 12 kişilik ekip, gaz ölçümü için bölgeye hareket etti.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde iş makineleriyle çalışan 18 işçi, metan gazı alarmının çalmasının ardından tünelin dışına çıkmaya başladı. Gazın etkisiyle tünelden çıkamayan bazı işçiler ise arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 18 işçi, sağlık ekiplerince Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nden 12 kişilik ekip, gaz ölçümü için bölgeye hareket etti.


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Kaynak: DHA

Hidroelektrik Santrali, Silvan Barajı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silvan Barajı inşaatı tünelinde 18 işçi gazdan zehirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silvan Barajı inşaatı tünelinde 18 işçi gazdan zehirlendi - Son Dakika
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