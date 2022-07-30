Tüneldeki işçiler, hidrojen sülfür tüpünden zehirlenmiş - Son Dakika
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Tüneldeki işçiler, hidrojen sülfür tüpünden zehirlenmiş

30.07.2022 10:00
Tüneldeki işçiler, hidrojen sülfür tüpünden zehirlenmiş

DİYARBAKIR'da, Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde çalışan 18 işçinin, hidrojen sülfür tüpündeki gaz sıkışması sonucu zehirlendiği ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da, Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde çalışan 18 işçinin, hidrojen sülfür tüpündeki gaz sıkışması sonucu zehirlendiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde işçiler iş makineleriyle çalışma yaparken metan gazı alarmı çaldı. Bazı işçiler tünelden çıktı. Gazdan etkilenen bazı işçiler ise arkadaşları tarafından çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 18 işçi, sağlık ekiplerince Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nden bölgeye yönlendirilen uzman KBRN ekiplerinin yaptığı çalışmada, zehirlenmenin nedeninin hidrojen sülfür tüpündeki gaz sıkışması olduğu ortaya çıktı. Ekip, gaz ölçümü yaparak, ortaya çıkan gazın zarar derecesini hastane ile paylaştı.İşçilerin hastanedeki tedavisi sürüyor.


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Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi! Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi! Silvan Barajı inşaatı tünelinde 18 işçi gazdan zehirlendi Silvan Barajı inşaatı tünelinde 18 işçi gazdan zehirlendi
Kaynak: DHA

Hidroelektrik Santrali, Silvan Barajı, Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüneldeki işçiler, hidrojen sülfür tüpünden zehirlenmiş - Son Dakika

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