Diyarbakır'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Son Dakika

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Diyarbakır'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
6 saat önce
Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Diyarbakır'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış esnasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Öte yandan sağanak yağış ve gök gürültüsü sonrası çakan şimşek, sokak lambasına isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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