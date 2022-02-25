Diyarbakır'da "SinemAnadolu Film Günleri" sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da "SinemAnadolu Film Günleri" sürüyor

25.02.2022 12:25
Diyarbakır'da "SinemAnadolu Film Günleri" sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği ücretsiz olarak düzenlediği "1. SinemAnadolu Film Günleri" devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği ücretsiz olarak düzenlediği "1. SinemAnadolu Film Günleri" devam ediyor.

Sezai Karakoç¸ Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda gerçekleştirilen "1. SinemAnadolu Film Günleri" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yönetmen Aydın Orak'ın Yaşar Kemal'in hayatını belgesel tarzda hazırladığı "Yaşar Kemal Efsanesi" filmini izleyen seyirciler, filmin sonunda düzenlenen söyleşiye katıldı.

Filmin yönetmeni Aydın Orak, Diyarbakır'da film günleri adı altında bu tarz etkinliklerin yapılmasının güzel olduğunu söyledi.

Orak, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi güzel bir program oluşturulmuş ve bu programlara seyirci dolu dolu katılım sağladı. Yaşar Kemal Efsanesi filminin seyircisi de güzel reaksiyon gösterdi. Önemli bir etkinlik ve bunların devamının da gelmesi gerekiyor. Bu etkinliklerin geleneksel bir hale gelmesi lazım. Bu tür film günleri, film festivallerinin çoğalması gerekiyor. Burada emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

Filmi izleyen seyircilerden İbrahim Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programlara katılım sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Hüsna Çavdar ise film günleri için emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'SinemAnadolu Film Günleri' sürüyor - Son Dakika


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