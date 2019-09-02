Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da sıradışı bir nikah töreni
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Diyarbakır'da sıradışı bir nikah töreni

1 saat önce

Diyarbakır'da bir çift, Türkiye'de son dönemde artış gösteren kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ilklerden birine imza attı.

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Diyarbakır'da bir çift, Türkiye'de son dönemde artış gösteren kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ilklerden birine imza attı. 1992 doğumlu Bekir Kor ve Filiz Kaplan birbirlerinin soyadını aldı.

Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:02 
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