Diyarbakır'da sıradışı bir nikah töreni
1 saat önce
Diyarbakır'da bir çift, Türkiye'de son dönemde artış gösteren kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ilklerden birine imza attı.
Diyarbakır'da bir çift, Türkiye'de son dönemde artış gösteren kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ilklerden birine imza attı. 1992 doğumlu Bekir Kor ve Filiz Kaplan birbirlerinin soyadını aldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:02
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