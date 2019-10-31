Diyarbakır'da sis

Sis nedeniyle uçak seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında gösterdiği Dicle Nehri üzerindeki Ongözlü köprüde sis bulutları kartpostallık görüntü ortaya çıkardı.

Diyarbakır 'da etkili olan sis, Kültür ve Turizm Bakanlığının " Türkiye 'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında gösterdiği ata yadigarı tarihi Ongözlü köprüde güzel görüntü oluşturdu.

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