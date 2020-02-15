Diyarbakır'da sis esareti... Görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

Diyarbakır'da gece aniden bastıran ve etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.



Diyarbakır'da 4 yıl aradan sonra önceki gün etkili olan ve yaklaşık 12 saat boyunca yer yer devam eden kar yağışı sonrası kenti sis bulutu kapladı. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte karayolunda ve çevre yolunda trafikte seyreden araç sürücüleri hızlarını düşürüp far ve dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.



Sisli hava devam ederken, Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yoğun sisin sabaha kadar sürmesi beklendiği tahmin edilirken, sabah havanın kent genelinde parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı olarak tahmin edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR