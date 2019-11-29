Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da sis kara ve hava ulaşımını etkiledi
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Diyarbakır'da sis kara ve hava ulaşımını etkiledi

6 saat önce

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürerek, sürücülere zor anlar yaşattı.

Diyarbakır'da sis kara ve hava ulaşımını etkiledi, System.String[]

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürerek, sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle kentten gerçekleştirilen uçak seferlerinde de rötarlar yaşandı.

Kent merkezinde, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, ilerlemeye çalıştı. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte, sis nedeniyle uçak seferlerinde de rötarlar yaşandı.


Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:22 Kaynak: DHA
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