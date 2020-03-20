Diyarbakır'da site sakinleri binalarını dezenfekte ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da site sakinleri binalarını dezenfekte ediyor - Son Dakika

Diyarbakır'da site sakinleri binalarını dezenfekte ediyor

6 saat önce

Diyarbakır'da site sakinleri, korona virüs salgını nedeni ile binaları kendi imkanları ile dezenfekte ediyor.

Diyarbakır'da site sakinleri binalarını dezenfekte ediyor, System.String[]

Diyarbakır'da site sakinleri, korona virüs salgını nedeni ile binaları kendi imkanları ile dezenfekte ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeni dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'da bazı vatandaşlar, kendi imkanları ile dezenfekte ve koruyucu giysiler alarak binalarının temizlenmesini sağlıyor. 75 Metrelik yol üzerinde bulunan site sakinleri, "Bina görevlilerine ilaçlama eğitimi verdi. 1 hafta boyunca gece saatlerinde tüm blokların girişleri, asansörler, tutacak yerleri, oyun ve çocuk park alanları dezenfekte ediliyor. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Kendi imkanlarımız ile dezenfektan ürünleri ve giysi aldık. Bina görevlileri gece saatlerinde siteyi dezenfekte ediyor. Kendimizin ve yakınlarımızın sağlığı için tedbirlere uyalım" dedi. - DİYARBAKIR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:25 Kaynak: İHA

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