Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı

05.06.2022 23:27
Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı

DİYARBAKIR'da Sebze ve Meyve Hali içerisinde tatlandırılmış meyveli buz yapımında kullanılan sıvı dolum makinesi basınçtan dolayı taştı.

DİYARBAKIR'da Sebze ve Meyve Hali içerisinde tatlandırılmış meyveli buz yapımında kullanılan sıvı dolum makinesi basınçtan dolayı taştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda hal içerisinde 1 kilometrelik alana şekerli su ile yapılan madde yayıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde faaliyet yürüten bir tatlandırılmış meyveli buz imalatharesinde meydana geldi. İddiaya göre içeride sıvı dolum makinesinde küçk çaplı patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda basınçtan kaynaklı patlamanın ardından şekerli su ile üretimi yapılan madde yayılmaya başladı. 1 kilometrelik alana yayılan şekerli madde zeminde yapışkan bir tabaka oluştururken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Alana yayılan madde işçiler tarafından temizlenmeye çalışılırken yayılmamasının engellenmesi için poşetlerle önlem alındı.

'PATLAMA YAŞANDI İÇERİDEN ÇIKAN SIVI 1 KİLOMETRELİK ALANI KAPLADI'Sebze ve Meyve Hali Komisyon Başkanı Murat Taş, önceki yönetimin vermiş olduğu kararla uygun olmayan ticari faaliyetler yapıldığını söyledi. Taş, "Palet, yumurta ve yoğurtçuluk yapanlar var. Bunun içerisinde bugün yaşanan işyeri de var. Bunlar hal için uygun ve sağlıklı değil. Patlama yaşandı içeriden çıkan sıvı 1 kilometrelik alanı kapladı" dedi.

Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince tutanak tutuldu, bölgeye gelen polis merkezi ekipleri de halk sağlığını tehlikeye sokmaktan firma ile ilgili adli işlem başlattı.


Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı
Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı
Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı
Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı
Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı
Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı
Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı
Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı
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Kaynak: DHA

Bağlar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sıvı dolum makinesi basınçla taştı; 1 kilometrelik alana şekerli madde yayıldı - Son Dakika
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