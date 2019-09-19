Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da sivil polis otosu kaza yaptı: 3'ü polis 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Diyarbakır'da sivil polis otosu kaza yaptı: 3'ü polis 5 yaralı

43 dakika önce

Diyarbakır'da sivil polis otosu kaza yaptı: 3'ü polis 5 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis aracın hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da sivil polis otosu kaza yaptı: 3'ü polis 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis aracın hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte devriye faaliyeti yürüten Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis aracı, kavşağı geçişte sağa dönen sivil vatandaşların içerisinde bulunduğu hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma esnasında sivil polis otosu takla atarak ters dönerken, diğer araç ise 50 metre sürükledikten sonra durabildi. Olayın gören vatandaşlar yaralı polis memurları ile vatandaşların yardımına koşarken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla 3 sivil polis memuru ters dönen araçtan çıkarılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurları ile vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri bölgede yaptıkları inceleme sonrası kaza yapan her iki otomobil çekicisi yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Diyarbakır'da sivil polis otosu kaza yaptı: 3'ü polis 5 yaralı

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivil polis otosu ve ticari araç çarpıştı: 3'ü polis 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı 22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 23:56:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da sivil polis otosu kaza yaptı: 3'ü polis 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]