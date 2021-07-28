DİYARBAKIR'DAKİ STK'LARDAN ÇAĞRI AŞI OLMAK TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZDUR - Son Dakika

DİYARBAKIR'daki sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla kamuoyuna 'aşı olalım' çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nca bugün açıklanan koronavirüs risk haritasında 100 binde 223,94 oranıyla Siirt'ten sonra Türkiye'de en çok vakaya sahip olan Diyarbakır, aşılama oranında ise son sıralarda yer alıyor. Kentteki sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri düzenledikleri basın açıklamasıyla kamuoyuna aşı olmaya yönelik çağrı yaptı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, basın açıklamasını okuyan Tabip Odası Başkanı Elif Turan, aşının 'toplumsal sorumluluk' olduğunu söyledi. Aşı karşıtlarına tepki gösteren Dr. Turan, uygulanmakta olan aşıların güvenli ve etkili olduğunu belirterek, Aşı olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Salgını kontrol altına almada aşı, kritik önem taşımaktadır. Gelinen aşamada salgını kontrol altına almak, pandemi ve mücadelede başarılı olmak için önemli bir fırsat yakalanmış, en kritik toplumsal korunma öneminin aşı olduğu bilimsel verilerle ortaya konulmuştur. Aşı olmazsa salgının sürekli artarak yıllarca süreceği, milyonlarca insanın ölüm riskiyle karşı karşıya kalacakları bilinmektedir. Ülkemizde ve dünyada uygulanan aşılar bilimsel süreçlerden geçirilerek onaylanmış ve öncelikle güvenirliğinden emin olunarak uygulanmaya başlanmıştır. Bugüne kadar dünyada 4 milyara yakın doz aşı uygulanmıştır. Toplumsal bağışıklık için en az yüzde 80-90 gibi bir aşılama oranına ulaşılması gerektiği uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Çeşitli ülkelerde çıkan yeni varyantlar ancak etkili bir aşılamayla engellenebilir. Aşı karşıtlarının hurafelere dayalı, bilim dışı anlatımları gerçekliği yansıtmamaktadır. Halen uygulanmakta olan aşılar güvenli ve etkilidir. Yaygın aşılamanın olduğu birçok ülkede koronavirüs nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların çok büyük kısmı aşılanmamış bireylerden oluşmaktadır. Aşılananlarda hastalık çok daha hafif geçmektedir dedi.

'ÖLÜMLERİ AŞILAMAYLA DURDURABİLİRİZ'

Turan, Diyarbakır'da aşılamayı yaygınlaştırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları olarak çeşitli kampanyalar başlatacaklarını da belirterek, Diyarbakır'da hastanelerde yatan hastaların çok önemli bir kısmı aşısız ya da yetersiz dozda aşılanmış olanlardan oluşmaktadır. Halen hastalık nedeniyle ölen kişilerin çok büyük kısmı aşı yapmamış olanlardan oluşmaktadır. Bu durum ölümlerin büyük çoğunluğunu aşılamayla durdurabilir olduğu görülmektedir. Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri olarak, kentteki aşılama oranının artırılması için topluma yönelik çağrılarımız, basın açıklamaları, anons aracıyla çağrılar yapmak, sosyal medyada bilgilendirme, afiş dağıtımı gibi çalışmalar yapacağız diye konuştu.