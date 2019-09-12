Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı (3)
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Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı (3)

27 dakika önce

Diyarbakır Valiliğince, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaşın şehit olduğu, 13 vatandaşın ağır yaralandığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliğince, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaşın şehit olduğu, 13 vatandaşın ağır yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp kırsalında saat 18.00 sıralarında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaş şehit oldu, 13 vatandaş ağır yaralandı. Yaralılar, Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerince gerekli çalışmalara vakit kaybedilmeksizin başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Menfur saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.

Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı (3)

Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:51 Kaynak: AA
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