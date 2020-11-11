Son dakika haber... Siyasetçi ve yazarlar terör örgütü PKK'nın IKBY'deki saldırılarını kınadı - Son Dakika

Diyarbakır'da bazı siyasetçi ve yazarlar, terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıları kınadı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir araya gelen bazı siyasetçi ve yazarlar adına hazırlanan basın açıklamasını İbrahim Güçlü Kürtçe, siyasetçi Vera Koyi Türkçe okudu.

Koyi, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısından sonra IKBY'de durumun çok tehlikeli bir hal aldığını belirterek bu nedenle PKK karşısında tutumun netleşmesi gerektiğini söyledi.

PKK'nın söz konusu bölgede eylemleriyle hukuku, egemenliği, iktidarı tanımadığını, iç işlerine karıştığını, birçok köyü işgal ettiğini anlatan Koyi, "Köylülerden haraç aldı, köylülerin üretim yapmasını engelledi, Kürt çocuk ve gençleri kaçırdı ve öldürttü." dedi.

"PKK Kandil'de, Mahmur'da, Şengal'de ve birçok köyde yıllardır işgalini sürdürüyor." diyen Koyi, "PKK içindeki silahlı Kürt gençlere çağrı yapıyor ve diyoruz ki Kürtlere zarar verecek eylemlere destek vermeyin. PKK'nın sömürgeci devletlere hizmet eden yanlış siyasetlerine karşı çıkın, silahı bırakın." ifadelerini kullandı.