Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Soğuk Havaların Etkisiyle Aktarlara Rağbet Arttı

Diyarbakır'da Soğuk Havaların Etkisiyle Aktarlara Rağbet Arttı

38 dakika önce

Diyarbakır'da soğuk havaların etkisiyle aktarlara rağbet arttıDİYARBAKIR - Hava sıcaklığının zaman zaman eksilere düştüğü Diyarbakır'da aktarlara rağbet arttı.

Diyarbakır'da soğuk havaların etkisiyle aktarlara rağbet arttı

DİYARBAKIR - Hava sıcaklığının zaman zaman eksilere düştüğü Diyarbakır'da aktarlara rağbet arttı.
Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve bitkisel çözümleriyle hem Diyarbakır'da hem de Türkiye'de adını duyuran Baharatçı Kör Yusuf, kış aylarının gelmesiyle vatandaşların şifa noktası oldu. 40 yıldır ağabeyiyle beraber işlettiği baharatçı dükkanında vatandaşların şifa bulduğu nokta olduklarını belirten işletmeci Süleyman Onur, kış aylarının gelmesiyle beraberinde gelen hastalıklara çare olmayı hedeflediklerini söyledi. Onur, "Yaklaşık 40 yıldır ağabeyimle beraber bu işi yürütüyoruz. İnsanlar kış aylarında müzmin hastalıkları baş gösterdikleri bir ortam soğuk algınlığı, grip, nezle, öksürük bunlar rövanşta olan kış aylarındaki hastalıklardır. Bunları tedavi içinde, önerdiğimiz bitkiler vardır. Ihlamur, tarçın, zencefil, zerdeçal ve benzeri bitkiler bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bitkileri tavsiyede bulunuyoruz. Soğuk algınlığı için bir karışımımız var Hacı Naide çayı dediğimiz içerisinde 8 çeşit malzemenin olduğu çayımız var. Onları veriyoruz, bunları kullandıklarında bu saydığımız rahatsızlıklara bir direnç kazandırıyor ve kısa zamanda hastalığı atlatıyor. Bitkisel tıp alternatif olarak destekleyicidir. Doktorlarımız yavaş yavaş bitkisel droglara inanıyorlar, hastalarını gönderiyorlar ve hatta kendileri gelip alıyor" dedi.
Kanser hastalarına da önerilen ilaçlar var
Kanser hastalarına da bir takım önerileri olduklarını kaydeden Onur, "Kanserli hastalıklarda bizim önerdiğimiz, bir takım ilaçlarda var. Bu kanseri yok edecek tarzda değil, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bazı önerdiğimiz ilaçlar var. Önerdiğimiz ilaçları kullandırdığımız zaman o hastalığa karşı bir mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Bitkileri verdiğimiz hastaların kanserin türüne göre değişiyor. Faydalı olan kanserli hastalara verdiğimiz bitkisel ilaçları etki olayını gerçekleştiriyor. Metastaz yapmışsa o ilaçların faydası olduğunu söyleyemiyoruz. O yüzden bildiğimiz inandığımız ilaçların tavsiyesinde bulunuyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Sur, Diyarbakır, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Çarşaflı ve Silahlı Soyguncuyu Taksicinin Dikkati Yakalattı 7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim

Alanyaspor, Steven Caulker'i Renklerine Bağladı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:53:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Soğuk Havaların Etkisiyle Aktarlara Rağbet Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]