Diyarbakır'da sokağa çıkan 65 yaş üzerindekiler, gölge alanları tercih etti - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ikinci kez sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler, Diyarbakır'da sıcak hava nedeniyle gölgelik alanlara akın etti.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 21 Mart'ta sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü kişiler, bugün 12.00- 18.00 saatlerinde ikinci kez sokağa çıkıyor. Geçen hafta 4 saat izin verilen yaşlıların sıcak havadan etkilenmeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dışarıda kalma süreleri bu kez 6 saate uzatıldı.