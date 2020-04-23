Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tatlıcıların Ramazan mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tatlıcıların Ramazan mesaisi başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tatlıcıların Ramazan mesaisi başladı

7 saat önce

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tatlıcıların Ramazan mesaisi başladı Diyarbakır'da tatlıcıların korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan mesaisi başladı.

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tatlıcıların Ramazan mesaisi başladı, System.String[]

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tatlıcıların Ramazan mesaisi başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tatlıcıların korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan mesaisi başladı. Kısıtlamanın dışında tutulan tatlıcılar, evden çıkamayan vatandaşların taleplerini karşılamak için gece gündüz demeden tatlı üretiyor.

Diyarbakır'da 30 yılı aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, Ramazan ayında vatandaşların taleplerini karşılamak için kolları sıvadı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tatlıcılar, evlerinde kalan vatandaşların taleplerine cevap vermek için var güçleri ile çalışmaya başladı. Evde kalan vatandaşların taleplerini servisle evlerine ulaştıran Hacıbaba Pastaneleri çalışanları, vatandaşların evde kalmaları içinde ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

"Vatandaşlara bir telefon kadar yakınız"

23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı kutlayan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, pastanelerinden her çeşit tatlıyı çıkarmaya devam ettiklerini söyledi. Vatandaşlara bir telefon kadar yakın olduklarını aktaran Elaldı, "Hacıbaba Pastaneleri olarak bu süreçte, en büyük önlemlerimizden biri hijyenik olmamız, mikrop ve virüse karşı tedbirler almamızdır. Girişte makineye girerek dezenfekte edildikten sonra içeriye giriyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyularak çalışmalarımız devam etmekte. Ramazan hazırlıkları ve sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı, Diyarbakır'ın her köşesindeki evlere servisimiz vardır. Kesinlikle çeşitlerimizde herhangi bir azalma olmamış, pastasından poğaçasına, tatlısından dondurmasına kadar bizde olan bütün ürünler mevcut. Bize adres verip ürün ismi söylemeleri yeterli onlar evde kalsın biz kapıya geliriz. Yarın Ramazan ayının ilk günü. Allah Ramazan ayını virüsten kurtulma ayı olarak nasip etsin, Ramazan ayı boyunca Diyarbakır ve İstanbul'daki bütün şubelerimizde paket servisi devam edecek. Motorize ekip ve araçlarımız hizmet için hazır. Hacıbaba Pastaneleri her türlü hijyen kuralına uyarak vatandaşlarımıza hizmet etmektedir" dedi.

Diyarbakır, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:38 Kaynak: İHA

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