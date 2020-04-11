Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi - Son Dakika

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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi
6 saat önce
Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte polis ekipleri havadan ve karadan anonslar çekerek denetimler yaptı.
Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte polis ekipleri havadan ve karadan anonslar çekerek denetimler yaptı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirirken, denetimler havadan polis helikopteri ve karadan anonslar çekilerek denetimler devam etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:20 Kaynak: İHA
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