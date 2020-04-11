Son Dakika › Genel › Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi - Son Dakika
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi
6 saat önce
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte polis ekipleri havadan ve karadan anonslar çekerek denetimler yaptı.
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentte polis ekipleri havadan ve karadan anonslar çekerek denetimler yaptı.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirirken, denetimler havadan polis helikopteri ve karadan anonslar çekilerek denetimler devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın