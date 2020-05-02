Diyarbakır'da sokak hayvanlar için 50 beslenme noktası oluşturuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, sokak hayvanları için 50 beslenme noktası oluşturuldu. Ekipler, belirlenen noktalara yem ve mama bırakıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 kentten Diyarbakır'da, hayvanların aç kalmamaları için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ekip, koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek ve içecek bulamayan sokak hayvanları için Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 50 beslenme noktası oluşturdu.

'SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİLDİR MESAJI VERİYORUZ'

Sağlık Daire Başkanlığı Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Süleyman Mithat Demir, sokak hayvanları için son 10 gün içerisinde 50 farklı beslenme noktasına mama bıraktıklarını kaydetti. Sokak hayvanlarına yönelik bu çalışmanın kesintisiz devam ettiğini anlatan Demir, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yayımladığı genelgenin ardından sokak hayvanlarının beslenmeleri için 50 noktaya mama bıraktık. Bu zor şartlarda, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dönemde, lokantaların, yemekhanelerin, restoranların açık olmadığı yerlerde valimizin önderliğinde bir çalışma yürütmekteyiz. Sokak hayvanları hiçbir şekilde sahipsiz değildir mesajı veriyoruz. Yani hiçbir canlımızı ayırt etmeden tüm canlılara hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

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