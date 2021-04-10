Diyarbakır'da sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi"nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır- Elazığ kara yolunda Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin temelinin atılması amacıyla düzenlenen törende, şehirlerin, tarih, kültür, insan, hayvan ve doğasıyla bir bütün olduğunu söyledi.

Şehirlerin de insanlar gibi yaşayan organizmalar olduğunu ve bu unsurlardan birinin ihmal edilmesinin kentlerdeki düzenin bozulmasına neden olacağını aktaran Karaloğlu, "Şehirde insanı önceleyip hayvanı ihmal edemezsiniz. Hayvanı önceleyip doğayı ve bitkiyi ihmal edemezsiniz. Şehirde var olan bütün unsurları hep beraber gözetmeniz ve kollamanız gerekir." dedi.

Daha önce bulunan bakım ve rehabilitasyon merkezinin eski olması nedeniyle hayvanseverlerden bu yönde mesajlar aldıklarını dile getiren Karaloğlu, belediye olarak 'Her can bize emanettir' düsturuyla yola koyulduklarını aktardı.

"Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden de bir miktar bağış aldık ve yeni bir yaşam alanı inşa etmeye karar verdik." diyen Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bakımevimiz bittiğinde içerisinde son derece ileri teknolojinin kullanıldığı ameliyathanesi, laboratuvar, kedi evi, köpek kulübeleri, büyük hayvan barınağı ve çocukların aileleriyle birlikte hayvanlarla zaman geçirebileceği bahçesiyle çok güzel bir mekan oluşturacağız. Bu mekanda sokakta bakıma muhtaç hale gelmiş ve hasta yaralı hayvanların tedavileri ile bakımları yapılacak. Vatandaşlarımız için burada güzel bir alan yaratacağız, gelip burada piknik dahi yapabilecekler. Burada istedikleri hayvanı kurallar çerçevesinde sahiplenebilecekler. Sahiplendirilecek hayvanların takipleri de bu merkezden yapılacak."

Kültür olarak insan, hayvan ve bitki yeryüzündeki her canlıyı Allah'ın yaratma sıfatının bir tezahürü olarak gördüklerini ve ona hürmet ettiklerini dile getiren Karaloğlu, "Bizim için insan, hayvan ve bitki fark etmez hepsi mübarektir ve saygıyı hak eder. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor, 'Bir canlıya hürmet eden, bir canlıya hizmet eden onun karşılığını ve sevabını alır'. Biz de bu inançla dilsiz dostlarımız olan sokak hayvanlarının bakımını ve rehabilitasyonunu oluşturacağımız bu güzel çağdaş tesisle sağlamış olacağız. Şehrimizde, şehri bizimle paylaşan her canlıya hizmet etmeye ve hürmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal da temeli atılan merkezin en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Hayvanların da tıpkı insanlar gibi can taşıdığını dile getiren Bal, bazı kişilerce sokak hayvanlarına eziyet edildiğini ve bu merkezle de bunun önüne geçileceğini vurguladı.

Daha sonra 17 bin 54 metrekarelik alan üzerinde yapılacak olan merkezin temeli atıldı.

Törende, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, merkez ilçe kaymakamları ve kamu kurum müdürleri yer aldı.