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Diyarbakır'da sokak kedisi sezaryenle üç yavru dünyaya getirdi - Son Dakika

Diyarbakır'da sokak kedisi sezaryenle üç yavru dünyaya getirdi

26.01.2022 14:33
Diyarbakır'da sokak kedisi sezaryenle üç yavru dünyaya getirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde doğum yapmakta güçlük çeken kedi, uzmanların sezaryenle müdahalesiyle doğum yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde doğum yapmakta güçlük çeken kedi, uzmanların sezaryenle müdahalesiyle doğum yaptı.

Alo 153 çağrı merkezini arayan bir kişinin sokakta gebe bir kedinin olduğunu bildirmesi üzerine Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Hayvan ambulansı ile Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilen kedinin yapılan ilk muayenede güç doğum yaşadığı tespit edildi.

Kedi sezaryen ile 3 sağlıklı yavru hayata getirdi.

Veteriner Hasan Korkmaz, anne ve yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Merkezde bulunan modern ekipmanlarla operasyonu yaptıklarını ifade eden Korkmaz, "Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kuvöze aldık, aşı ve bakımlarını da tamamladık. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. 3 yavrumuzu sahiplendik, bunlar bizim göz bebeğimiz, barınağımızın maskotu olacak." ifadelerini kullandı.

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Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Doğum, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sokak kedisi sezaryenle üç yavru dünyaya getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da sokak kedisi sezaryenle üç yavru dünyaya getirdi - Son Dakika
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