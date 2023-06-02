Diyarbakır'da sokak köpekleri ahıra girerek 70 küçükbaş hayvanı telef etti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 5 sokak köpeği, ilçe merkezinde girdikleri ahırda 70 küçükbaş hayvanı telef etti.

Olay, Eski Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak köpekleri Medeni Zengin'in ahırına dadanarak hayvanlarına saldırdı. Köpeklerin saldırısında 70 keçi telef oldu,30 keçi yaralandı.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Hadis Zengin, etrafını çift katlı telle çevrilmiş olduğu hayvan ahırına ilçede başıboş dolaşan köpeklerin saldırdığını söyledi. Gece hayvanları kontrol etmeye gittiğinde ahırda 5 tane köpeği gördüğünü belirten Zengin, "8 kişilik bir aileyiz, ailece bu hayvanlarla geçiniyoruz. Hayvanlar babam Medeni Zengin'e ait. Bu gece saat 02.30 sıralarında 5 tane başı boş köpeğin ahırımıza girmesi üzerine 70 adet hayvanımızın telef olmasına, 30 tanede hayvanımızın yaralanmasına neden oldu. Bu hayvanlar bize ait değildir, bide bu hayvanları borç edinerek satın aldık" dedi.

İlçede dolaşan başıboş köpeklerin sayısı son aylarda çoğaldığını ve şimdiye kadar herhangi bir önlem alınmadığını belirten Zengin, "Sokak köpekleri ilçede büyük sıkıntılara neden oluyor. Bunun için önlemlerin alınması gerekiyor. Hayvanlarımızın telef olmasından dolayı çok mağduruz. Zaten maddi durumum iyi değil, geçimimi zor şartlar altında sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Öte yandan Kulp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası bölgeye giderek zarar tespiti çalışması yaptı. - DİYARBAKIR