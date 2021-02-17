Kardeşinin öldürdüğü Gülistan'ın cenazesini, Almanya'dan gelecek annesi alacak

DİYARBAKIR'da kardeşi Abdullah Şaylemez (28) tarafından sokak ortasında vurularak öldürülen Gülistan Şaylemez'in (37) Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morgunda bekletilen cenazesini, Almanya'dan gelecek annesinin alacağı öğrenildi.

Olay, 15 Şubat akşamı, Diyarbakır Adliyesi karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından gelen kardeşi Abdullah Şaylemez, tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Şaylemez de olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şaylemez'in cansız bedeni otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, erkek kardeşi Abdullah Şaylemez, olaydan 3 sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaylemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Abdullah Şaylemez'in, 11 Şubat'ta Almanya'dan İstanbul 'a geldiği, önceki gün de Diyarbakır'a gittiği ortaya çıkmıştı. Gülistan Şaylemez'in 5 Şubat'ta polise verdiği ifadede, akrabaları olan Adil S.'nin kendisini Diyarbakır'da görüp, babası Abdülvehap Şaylemez'i arayarak, "Kızını Diyarbakır'da gördüm. Kötü yola düşmüş" dediği öğrenilmişti. Baba Abdülvehap Şaylemez'in de bu telefon konuşmasının ardından oğlu Abdullah'ı arayarak Diyarbakır'a gelmesini istediği ortaya çıkmıştı.ANNESİ ALMANYA'DAN GELİP CENAZEYİ ALACAK

Aile meclisi kararıyla öldürüldüğü iddia edilen ve otopsisi tamamlanan Gülistan Şaylemez'in cenazesi morgda bekletilirken, annesinin hastaneyi arayarak, cenazeyi kendisinin teslim alacağını söylediği öğrenildi. Gülistan'ın cenazesinin nereye defnedileceği, annesinin gelip teslim almasının ardından netleşecek.