Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3) - Son Dakika
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Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3)

16.02.2021 14:05
Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3)

GÜLİSTAN'IN ÖLDÜRÜLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE KARDEŞİYLE GÖRÜNTÜSÜ Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'in (37), dün akşam Abdullah Şaylemez (28) tarafından vurularak, öldürülmeden 2 dakika önce kardeşiyle sokakta yürüdükleri anlardan görüntüler ortaya çıktı.

GÜLİSTAN'IN ÖLDÜRÜLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE KARDEŞİYLE GÖRÜNTÜSÜ

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Gülistan Şaylemez'in (37), dün akşam Abdullah Şaylemez (28) tarafından vurularak, öldürülmeden 2 dakika önce kardeşiyle sokakta yürüdükleri anlardan görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; saat 19.17'de olayın meydana geldiği sokakta Gülistan, kardeşi Abdullah Şaylemez ile birlikte bir süre yürüdüğü anlar yer aldı. Saat 19.18'de ise kardeş Şaylemez'in sokakta arkasına bakıp, uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı (3) - Son Dakika
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