Diyarbakır'da sokaklar boşaldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da sokaklar boşaldı

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, koronaviris önlemleri kapsamında toplu alanların kapatılmasının ardından sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı.

Diyarbakır'da sokaklar boşaldı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, koronaviris önlemleri kapsamında toplu alanların kapatılmasının ardından sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi Alican Ebedinoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın söz konu genelgesinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, önlemlerin daha da genişletilmesini beklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüse karşı önlemler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması için birçok karar alındı. Alınan kararlar sonrası Diyarbakır'da özellikle insanların yoğun bulunduğu yerlerde hareketliliğin azaldığı görüldü. Caddelerde yürüyen insanlardan bazılarının da maske taktıkları gözlendi.

'TEDBİRLER ESNAFLA SINIRLANDIRILMAMALI'

Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, hükümetin koronavirüs ile mücadele kapsamında insanların yoğun şekilde zaman geçirdiği işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlatarak, bu önlemlerinin artırılarak genişletilmesi gerektiğini söyledi. AVM'lerin, bankaların, PTT şubelerinin halen açık olduğuna dikkat çeken Ebedinoğlu, alınan önlemlerin sadece esnafın belli bir kesimiyle sınırlandırılmaması gerektiğini belirtti. Toplu taşıma araçlarının da halen çalışır durumda olduğunu hatırlatan Ebedinoğlu, diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de çaresi bulunmayan bir virüs ile karşı karşıya olduğunu, bu nedenle tedbirlerin bir bütün olarak alınması gerektiğini kaydetti.

'FİYAT YÜKSELTMEK AHLAKSIZLIKTIR'

Alınan tedbirlerin işletmelere yük oluşturacağının farkında olduğunu belirten Ebedinoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü yapacağı toplantı sonrasında Avrupa ülkelerindeki gibi işletmeleri ve çalışanları destekleyecek ekonomik tedbirlerin alınacağına inanıyorum. Bazı fırsatçıların dezenfektan ve gıda ürünlerinde fiyatları arttırması ahlaksızlıktır. Bununla ilgili hem valilik hem de belediye ile iş birliği içerisinde sıkı bir denetim uyguluyoruz. Hem esnafın hem de vatandaşların alınan kararlara, sağduyu ve metanet içerisinde uymalarını bekliyoruz. Gündelikçi olarak çalışanlara yönelik ise gıda ve dezenfektan yardımının gündeme alınması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

?Öte yandan, Diyarbakırlılar da alınan kararlardan memnun olduklarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar, virüsün ilerlemesine paralel olarak sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulamasının da devreye sokulması gerektiğine inandıklarını ifade etti.


Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:43 Kaynak: DHA
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