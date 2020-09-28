Diyarbakır'da 'Sokakta Satranç Var' turnuvası başladı - Son Dakika

- Diyarbakır'da 'Sokakta Satranç Var' turnuvası başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi tarafından 'Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap' sloganıyla 6'ncı Sokakta Satranç Var turnuvası başladı. Turnuva korona virüs tedbirleri kapsamından sokakta değil, Sur Belediyesine ait bilgi evinde yapıldı.

Diyarbakır'da 'Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap' sloganıyla 6'ncı Sokakta Satranç Var turnuvası başladı. Satranç sporuna teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte korona virüs nedeniyle maske ile sosyal mesafe kuralına uyan Diyarbakırlı gençlerde satranç oynamanın keyfini çıkardı.

Turnuvanın düzenlendiği Bilgi Evini ziyaret eden Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, çocuklarla yakından ilgilendi. Sokakta Satranç Var turnuvası ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Çiftçi, korona virüs tedbirleri kapsamında etkinliği bu yıl sokak yerine Bilgi Evinde yaptıklarını söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Bu yıl kendimizi kısıtladığımız bir yıl oldu. Ancak bu sıkıntılar içerisinde maske, mesafe ile gerekli temizlikleri yaparak etkinlikler yapmak istiyoruz. Şuanda bulunduğumuz Bilgi Evi sürekli faaliyet içerisinde. Burada günlük 100'ün üzerinde öğrenciye hizmet verilmektedir. Gerek EBA desteği ve gerekse de kütüphane ve etkinlikler ile okuma yazma kursları noktasında hem çocuklarımıza hem de kadınlara yönelik eğitici faaliyetler yapılmaktadır. Bunun yanında bugün Sokakta Satranç Var turnuvasının ev sahipliğini yapıyoruz. Satranç Federasyonu ile işbirliği içerisinde bugün 6'ncısı düzenlenen Türkiye genelinde her yıl yapılan Sokakta Satranç Var turnuvasının Diyarbakır ayağının Sur ilçemizde bulunan Bilgi Evinde bu tarihi evin içerisinde gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bir hafta sürecek olan turnuvada dereceye girecek öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.