Diyarbakır'da şölende 2 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da düzenlenen "Hamsi Şöleni"nde halay ve horon gösterisi yapıldı, konuklara 2 ton hamsi ikram edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçe Belediyesi ile Trabzon'un Of İlçe Belediyesi iş birliğiyle Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda "Halay da Bizim Horon da Bizim" temasıyla "Hamsi Şöleni" yapıldı.

Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, halay ve horon gösterisi yapıldı, şarkılar söylendi, kazanlarda pişirilen 2 ton hamsi alandaki misafirlere sunuldu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, soğuk kış gününde gönülleri ısıtan sıcak bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, " Karadeniz'in güzel ilçesi Of ile Diyarbakır'ın kalbi Sur ilçemizin kardeşliğiyle oluşturulan bu güzel etkinlik, inşallah kuzey ile güneyin muhabbetini ve sevgisini artırır." dedi.

Of'ta ciğer festivali

Bu ve benzeri etkinliklerle insanlar arasında oluşturulmaya çalışılan ön yargıları kıracaklarını ifade eden Karaloğlu, "Şenlikte, Of Belediyemizin ikram edeceği hamsileri tadacağız. İnşallah onlara da ciğer kebabımızı tattıracağız. Ramazandan sonra da bu etkinlik gibi ciğer festivali de Of'ta yapılacak. O zaman da Karadenizli dostlarımız ciğer kebabının tadına bakacak. Bu vesileyle muhabbet ve dostluğumuzu artıracağız." diye konuştu.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ise Diyarbakır'ın 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını, tarihin, kültürün, medeniyetin ve insanlığın merkezi olduğunu anlattı.

Sur ilçesinde onlarca medeniyetin kardeşçe ve huzur içinde yaşadığını dile getiren Çiftçi, ezan ile çanın, cami ile kilisenin komşu olduğunu belirtti.

"Halay ve horondaki gibi el ele ve kol kola hareket etmemiz lazım"

Son 40 yıldır bu topraklarda huzur ve kardeşliğin bozulmak istendiğini dile getiren Çiftçi, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz bu noktada bu uğraşların boşa olduğunu görüyoruz. Biz biriz, beraberiz. Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısıyla biriz, beraberiz, büyük bir milletiz. Diyarbakırlı, Diyarbakır'a, huzuruna sahip çıkarsa ve bu şehrin güzelliklerini tüm dünya ile paylaşırsa bu şehir çok kısa sürede çok önemli yerlere gelecek. Bu şölen kuzeyin güneyle, güneyin kuzeyle, doğunun batıyla buluşması noktasında bir vesile oluyor. Halay ve horondaki gibi el ele ve kol kola hareket etmemiz lazım."

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu etkinliklerin aramızdaki muhabbeti, sevgiyi, dostluğu sürekli kılacağına yürekten inanıyorum. Burada olmaktan, sofranızı ve soframızı paylaşmaktan şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.