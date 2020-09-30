Diyarbakır'da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi Kentte düzenlenen operasyonlarda terörün finans kaynağı kurutulurken, binlerce genç zehirlenmekten kurtuldu Diyarbakır'da son 9 ayda düzenlenen operasyonlarda 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ile 42 ton 684...

Diyarbakır'da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi

Kentte düzenlenen operasyonlarda terörün finans kaynağı kurutulurken, binlerce genç zehirlenmekten kurtuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da son 9 ayda düzenlenen operasyonlarda 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ile 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen 97 milyon kök kenevirin 2 bin 236 ton esrar denk geldiği öğrenildi.

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük bir darbe vuruldu. 29 Eylül 2020 tarihinde icrasına başlanan Yıldırım-7 narko-terörizmle mücadele operasyonunda 4 ton 57 kilogram esrar ile 2336 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kent genelinde ise 1 Ocak - 30 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ile 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen ve zaman zaman Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da destek verilen narko-terör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 2 bin 236 ton toz esrarın piyasaya sürülmesinin önüne geçilirken, binlerce gencin zehirlenmesi de önlenmiş oldu.

Diyarbakır'da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Kenevir, Finans, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu CHP'li vekilin vaka sayılarıyla ilgili iddiasına Bakan Koca'dan yanıt: Tablodaki bütün veriler doğrudur Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti
Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:30
Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi gözaltına alındı Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi gözaltına alındı         
21:19
Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 22:26:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei