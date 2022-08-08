Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü , uyuşturucu satıcılarına karşı 8 Haziran- 8 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde çalışmalar yürüttü. Yapılan başarılı operasyonlarda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram metamfetamin, 233 adet sentetik ecza ve 181 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 984 şüpheliden 225'i tutuklandı. 2021 yılının aynı dönemine göre yakalanan şüpheli sayısında yüzde 90, tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 126 artış olduğu kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da uyuşturucudan iki ayda 225 kişi tutuklandı - Son Dakika

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