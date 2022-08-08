Diyarbakır'da uyuşturucudan iki ayda 225 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da uyuşturucudan iki ayda 225 kişi tutuklandı

08.08.2022 18:37
Diyarbakır'da uyuşturucudan iki ayda 225 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da son iki ayda kilolarca uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 984 şüpheliden 225'i tutuklandı.

Diyarbakır'da son iki ayda kilolarca uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 984 şüpheliden 225'i tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına karşı 8 Haziran- 8 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde çalışmalar yürüttü. Yapılan başarılı operasyonlarda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram metamfetamin, 233 adet sentetik ecza ve 181 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 984 şüpheliden 225'i tutuklandı. 2021 yılının aynı dönemine göre yakalanan şüpheli sayısında yüzde 90, tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 126 artış olduğu kaydedildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da uyuşturucudan iki ayda 225 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da uyuşturucudan iki ayda 225 kişi tutuklandı - Son Dakika
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