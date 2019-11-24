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Diyarbakır'da sonbahar güzellikleri havadan görüntülendi

6 saat önce

Diyarbakır'da sonbahar güzellikleri havadan görüntülendi Kentte sonbahar ayları nedeni ile tarihi Hevsel Bahçeleri'nde renk cümbüşü yaşandı Sarı ve yeşil tonların hakim olduğu alanlar kartpostallık görüntüler oluşturduDİYARBAKIR - Diyarbakır'da sonbahar ayları nedeniyle sararan ve yaprak...

Diyarbakır'da sonbahar güzellikleri havadan görüntülendi

Kentte sonbahar ayları nedeni ile tarihi Hevsel Bahçeleri'nde renk cümbüşü yaşandı

Sarı ve yeşil tonların hakim olduğu alanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sonbahar ayları nedeniyle sararan ve yaprak dökmeye başlayan ağaçlar ile UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Hevsel Bahçeleri'ndeki renk cümbüşü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu binlerce yıllık tarihi Diyarbakır'da sonbahar mevsimi, tüm güzelliklerini ortaya çıkardı. Sarı, yeşil, turuncu ve mavi renklerinin hakim olduğu kentte renk cümbüşü görenleri kendine hayran bıraktı. Ortaya çıkaran manzara kentin güzelliğine güzellik katarken, fotoğraf tutkunları da en güzel kareyi yakalamak için ağaçlık alanlara koştu.

Bütün renkleri bünyesinde barındıran UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri, oluşturduğu manzara ile kendine hayran bıraktı. Sarı ve yeşil tonların muhteşem uyumunun bulunduğu bölge drone ile havadan görüntülendi.

Diyarbakır'da sonbahar güzellikleri havadan görüntülendi

Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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