Diyarbakır'da 'sosyal mesafeli gelinlik' - Son Dakika

Diyarbakır'da 'sosyal mesafeli gelinlik'

Diyarbakırlı tasarımcı, sosyal mesafeyi düşünerek 500 metre tülle 12 metrekarelik gelinlik tasarladı

Bir haftada tamamlanan gelinlikte maske de unutulmadı

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı gelinlik tasarımcısı ve üreticisi Mehmet Kaymak, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralından dolayı 500 metre tül kullanarak, 12 metrekare yer kaplayan, 7 bin 500 lira değerinde gelik tasarladı. Kaymak, gelinliği 1 haftalık çalışmasının ardından tamamladı.

Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında nişan ve düğün salonlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması nedeniyle törenler ertelendi. Kontrollü sosyal hayata geçiş süreci birçok sektörde başlarken, düğün salonları ve gelinlikçiler de yeni döneme hazırlanmaya başladı. Tüm dünyada korona virüs ile mücadele sürerken Diyarbakır'da bir gelinlikçi, 500 metre tül kullanarak yaklaşık 12 metrekarelik alanı kaplayan 20 kilogram ağırlığında 7 bin 500 lira değerindeki 'sosyal mesafeli' gelinlik tasarladı. Tasarımcı Kaymak, yaklaşık bir hafta önce yapmaya başladığı gelinliğin dünyanın en kabarık gelinliği olduğunu ileri sürdü. Kaymak, düğün salonlarının açılması halinde talep olduğu taktirde bunun seri üretimini de yapacaklarını ifade etti.

"Gelinliğin giyiminde 10 kişinin yardımına ihtiyaç var"

Mehmet Kaymak, gündemin korona virüs olduğu için insanların sosyal mesafeye özen gösterdiğini ve kendileri de sosyal mesafe özellikli bir gelinlik yaptıklarını söyledi. Gelinliğin yapımına yaklaşık bir hafta önce başladıklarını aktaran Kaymak, "Yapım aşamasını bir hafta içerisinde bitirdik. Bu özel tasarım için 500 metre tül kullandık. 12 metrekare yeri kaplayacak şekilde duran gelinliğimiz aynı zamanda dünyada en kabarık olma özelliğine sahiptir. Böyle bir çalışmada bulunduk. Gündemimizdeki korona virüs etkisini dile getirmek için böyle bir girişimde bulunduk. Gelinliğimiz giyildiği zaman en az 10 kişinin yardım etmesi lazım. 7 bin 500 lira ile satacağız inşallah. Bu gelinlik daha örnek aşamasında. Eğer talep olursa ileri aşamalarda biz bunun seri üretimini yapacağız inşallah. İleride bu gelinliğimiz ilgi görürse patent girişiminde bulunabiliriz. Kabarık ve dünyada bir ilk olduğu için patentini de almayı düşünüyoruz" dedi.

Düğün salonlarının biran önce açılması için yetkililerden bu konuyla alakalı açıklama beklediklerini kaydeden Kaymak, "Salonların açılması haberini bekliyoruz. Çünkü bu sektör baya bir sıkıntı içerisinde. Bunun pastacısı, fotoğrafçısı, gelinlikçisi var. Binlerce insan şuan bu iş için bir açıklama bekliyor. Eğer ki bir açılama yapılırsa bizler kendi açımızdan seviniriz" diye konuştu.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek üretilen gelinlik için özel maske de tasarlandı.