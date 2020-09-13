Diyarbakır'da STK'lar doğal alanlarda temizlik seferberliği başlattı - Son Dakika

Diyarbakır'da STK'lar doğal alanlarda temizlik seferberliği başlattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 15 Eylül Dünya Temizlik Günü münasebetiyle 'Yaşanılabilir bir Diyarbakır için el ele' sloganı ile başlatılan çevre temizliği kampanyasının bu haftaki durağı Birkleyn Mağaraları oldu. Lice ilçesinde bulunan ve eski dönemlerde yerleşim yeri olarak kullanılan Birkleyn Mağaralarında farkındalık oluşturmak için temizlik çalışması yapıldı.

DTSO Kadın Meclisi, GÜNTİAD, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Diyarbakır Turizm Platformu, Tigris Bisiklet Kulübü, Üniversal Çevre Teknolojileri ve TEMA Vakfı gibi kurumların temsilcilerinin de katılımıyla Diyarbakır'ın doğal yerleri, tarihi yerlerinde yapılan temizlik çalışmasının son durağı Birkleyn Mağaraları oldu. STK temsilcileri ve üyeleri, farkındalık oluşturmak için çevredeki çöpleri toplayıp temizlik çalışması yaptı.

"Amacımız çevreye duyarlı bir halk yetiştirmek"

DTSO Yönetim Kurulu üyesi Remzi Öcal, 15 Eylül Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında DTSO olarak yaklaşık 10 STK kuruluşuyla kampanya başlattıklarını söyledi. Geçen hafta Hazro'ya gittiklerini, bu haftada Lice Birkleyn Mağaralarına geldiklerini belirten Öcal, "Amacımız çevreye duyarlı bir halk yetiştirmek. Bu yönden de kamuoyundan da olumlu tepki aldığımız için doğamızı koruma anlamında bu etkinliği tamamladık. Finalimiz de haftaya Sur içinde yapacağız. Şuanda 90'na yakın arkadaş burada. Doğa, çok kirli bir durumdaydı. Biz bugünlük temizliği yaptık. Tabi bunu devam ettirmek için yerel yönetimler ve halkımızın biraz daha duyarlı olması lazım" dedi.

TEMA Vakfı Diyarbakır Kayapınar ilçe sorumlusu Nurcan Balta ise karantinanın ardından yerleşik halk ve bölgeden gelen insanların doğal alanlara akın etmeye başladıkların ifade etti. Vatandaşların akınıyla beraber ne yazık ki bir atık yığınının oluştuğunu aktaran Balta, "Biz sırf bu atık yığınına dikkat çekmek adına ayrıca doğal güzelliklerimizin de hem var olan şekilde korunması adına birde farklı yerleri de en azında Diyarbakır'ın böyle güzelliklerini duyurmak adına il temsilcileriyle beraber güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Gelecek nesillere daha güzel bir çevre, yaşanılabilir bir çevre bırakmayı temenni ediyoruz. Amacımız o, umarım mesaj yerine gitmiştir" diye konuştu.

"Herkes elindeki çöpü poşete koyup atarsa, çöp toplamaya gerek kalmaz"

DTSO Turizm Platformu Sözcüsü Alaadin Tan ise DTSO öncülüğünde, STK'larla beraber Diyarbakır'da çevre bilincini üst seviyeye çıkarabilmek için bir gezi düzenlediklerini dile getirdi. Burada çevrenin önemine dikkat çekmek istediklerini aktaran Tan, "İlimizde hem turistik hem de kültürel amaçlı seyahatlerde bu gibi yerlerin kullanılması için çalışmalar yaptık. Herkes elindeki kullandığı çöpü kendisi bir poşete koyup atarsa, zaten çöp toplamaya gerek kalmayacak" şeklinde konuştu.