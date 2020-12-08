Diyarbakır'da 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek - Son Dakika

Diyarbakır'da 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek

08.12.2020 13:31
Diyarbakır'da 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek, System.String[]

DİYARBAKIR Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nce abonelerin bugüne kadar ödemediği 167 milyon TL'lik su borcu için başlatılan 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla, 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek.

DİYARBAKIR Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nce abonelerin bugüne kadar ödemediği 167 milyon TL'lik su borcu için başlatılan 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla, 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kampanyanın 31 Aralık tarihine kadar devam edeceğini belirterek, "Salgın şartlarında vatandaşımıza bir kolaylık olarak getirilmiş olan bu kampanya, hemen ödeme şartı getirmiyor. 1 Ocak tarihinden başlayarak vatandaşlarımız borçlarını 18 aya varan taksitlerle ödeme imkanına kavuşuyorlar" dedi.

DİSKİ, 31 Ağustos 2020 tarihinden önce borcu olan ve ödeyemeyen aboneleri için 31 Aralık tarihine kadar başvurabilecekleri 'Su gibi çözüm' kampanyasını başlattı. DİSKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda kampanya ile ilgili bilgi veren DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, hükümetin salgın nedeniyle eski tarihli kamu borçlarını ödeyebilmeleri için vatandaşlara büyük kolaylıklar sağladığını, DİSKİ olarak da kendilerinin borcu olan aboneler için böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi. Kampanya ile abonelerin borçlarını daha kolay ödeyebilecekleri bir düzenleme yaptıklarını, borç faizlerini ve cezalarını tamamen sildiklerini ifade eden Tutşi, "Hemen ödeme şartı getirmiyor. 1 Ocak tarihinden başlayarak vatandaşlarımız borçlarını 18 aya varan taksitlerle ödeme imkanına kavuşuyorlar. Müracaattan sonra DİSKİ ile mutabakat imzalanması gerekiyor. 1 Ocak'tan sonra da anlaşılan sürelerde taksit taksit ödeme yapılıyor. Abonelerimiz Alo 185 hattı, DİSKİ ödeme noktaları, Diski.gov.tr üzerinden veya bizzat DİSKİ Genel Müdürlüğü'ne gelerek müracaatlarını yapabilirler" diye konuştu.

'BORÇ TUTARI 167 MİLYON TL'     Merkez ilçelerle birlikte 17 ilçeye ve kırsal mahallelere hizmet götürmekle mükellef olduklarını dile getiren Tutşi, "Çevreye zarar vermemek için onlarca projeyi aynı anda yürütmek durumundayız. DİSKİ kar amacı güden bir kurum değildir. Suyu toplamak, sondaj yapmak, içme suyu hatlarını, kanalizasyon hatlarını yapmak, terfi istasyonlarını kurmak, bu istasyonlardan enerji kullanarak şehrin tamamına su vermek, şebekelerde arızalar yaşandığında buna müdahale etmek, kullanılan suyu arıtmak gibi birçok görevi bulunmaktadır. Bütün işlerimizi vatandaşlarımızdan topladığımız su kullanım bedelleriyle gerçekleştiriyoruz. Ağustos'a kadar abonelerimizin ödeyemediği borç tutarı 167 milyon TL'dir. Ödenmeyen bu tutarın, hizmet kalitemizi yakından ilgilendirdiğini, maliyetlerimizi artırdığını özellikle ifade etmek istiyorum. DİSKİ olarak bu nedenle borçlu olduğumuz kurumlar var. Bu kurumlara biz de borçlarımızı yapılandırıyor, önemli bir faiz yükünden kurtuluyoruz. Aynı imkanı, borcu olan vatandaşlarımıza sunuyor, onların 50 milyon TL'yi aşkın faiz borcunu siliyoruz. Her vatandaşımızın borcunu ödeyebileceği bir fırsat sunuyoruz. Borcun tamamını tahsil ettiğimizde DİSKİ için en önemli kazanım, Önümüzdeki yatırımlara odaklanmak olacak" dedi.'YA MA OLUR MU BÖYLE? DİNEN İMANAN SÖYLE'Aboneliği olmadığı hale içme suyu kullanan vatandaşlara da çağrı da bulunan Tutşi, şunları söyledi:

"Aboneliğinizi bir an önce yapmak bir vatandaşlık görevidir. Diğer abonelerin üzerindeki hakkıdır. Abone olmadan suyumuzu kullanmak, Diyarbakır tabiriyle söylüyorum; 'Ya ma olur mu böyle, dinen imanan söyle.' Yani bu durumda vatandaşlarımızın hakkına girmiş oluyoruz. Bu yüzden bundan sonraki süreçte de yapılacak hizmetleri abone numarası üzerinden alacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Ayrıca, kendilerine sunduğumuz içme suyunu bahçe sulamasında kullanan vatandaşlarımıza da bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Her ne kadar içme suyu sıkıntımız yoksa da içme suyunun maliyeti yüksek ve bunu sulamada lütfen kullanmayalım, Diğer abonelerimizin hakkı olan içme sularını, bahçelerimize akıtmayalım. Kampanyanın başladığı günden bu yana 1200 civarında vatandaşımızdan müracaat aldık, borçlarını yapılandırdık. Diyarbakır'da içme suyuyla ilgili bir sıkıntımız yok."


- Diyarbakır
Diyarbakır'da 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek
Diyarbakır'da 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek
Diyarbakır'da 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, Diski, Faiz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Su gibi çözüm' kampanyasıyla 50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek - Son Dakika


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