Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma, AFAD , ANDA, itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. AFAD İl müdürü İlami Çakmak ve ekiplerin yaklaşık iki saattir başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Gözderesi köyünde su kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu, suyun akıntılı olması nedeniyle dengesini kaybederek kayboldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da su kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.